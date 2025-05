‘Accuse ingiuste e cattiverie’ contro la famiglia di Martina

La storia di Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, ci ricorda l'importanza di non giudicare senza conoscere. Nel contesto di un'informazione spesso veloce e superficiale, la sua testimonianza mette in luce come il dolore possa essere frainteso. Dietro ogni tragedia ci sono famiglie che combattono per onorare la memoria dei propri cari. È fondamentale ascoltare le loro parole, perché solo attraverso la comprensione possiamo sperare in un cambiamento.

" Sono state dette tante cattiverie, hanno scritto che ho reagito con indifferenza alla morte di mia figlia, come se non mi importasse nulla. Ma se non mi fossi mostrata forte, qui saremmo crollati tutti." Lo ha detto Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, che ha incontrato il parlamentare di Avs, Francesco Emilio Borrelli con il consigliere comunale Salvatore Iavarone. " Avevo capito che qualcosa non andava – ha aggiunto la donna – quando lui è tornato a casa senza di lei ed è corso subito a farsi una doccia. Ho avuto un terribile presentimento, ho pensato che l'avesse uccisa.