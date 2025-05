Accusato di aver investito un ciclista e di non averlo soccorso | scatta l' assoluzione

La giustizia ha parlato: assoluzione per l'uomo accusato di aver investito un ciclista e di non aver prestato soccorso. Un episodio che riporta alla luce il tema della sicurezza stradale, sempre più rilevante in un'epoca in cui l'uso della bicicletta sta crescendo vertiginosamente. È fondamentale riflettere su come garantire la protezione di chi pedala, specialmente in condizioni di scarsa visibilità. La strada è di tutti!

BRINDISI - A giudizio con l'accusa di aver investito un ciclista e di non aver prestato soccorso, arriva l'assoluzione da parte del tribunale di Brindisi, in composizione monocratica. L'episodio contestato all'imputato avvenne all'imbrunire, il 25 agosto 2019, sulla ex strada statale 16

