Accusa un malore nel furgone | morto un tecnico di 48 anni

Un tragico episodio scuote Fiume Veneto: Antonio Spinelli, un tecnico di 48 anni, è stato trovato senza vita nel suo furgone. L’incidente, avvenuto nei pressi del centro commerciale Granfiume, riaccende il dibattito sulla salute sul lavoro e l'importanza di controlli periodici, soprattutto in professioni ad alto stress. Un richiamo a riflettere su come la vita frenetica possa nascondere insidie per la nostra salute. Prendiamoci cura di noi stessi!

Si chiama Antonio Spinelli l'uomo di 48 anni trovato senza di vita giovedì 29 maggio a Fiume Veneto. Il fatto si è verificato in tarda serata vicino al centro commerciale Granfiume. La vittima, da quanto si apprende, è stata colta da un malore mentre si trovava all'interno di un furgone. Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Accusa un malore nel furgone: morto un tecnico di 48 anni

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono

Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

Cerca Video su questo argomento: Accusa Malore Furgone Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Artogne, ha malore al volante: si schianta contro un’altra auto e muore sotto gli occhi di figlio e nipoti; Dramma in Calabria: accusa un malore e muore davanti al supermercato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Torre Annunziata, accusa malore in Tribunale: morto un 75enne all'esterno dell'aula

Lo riporta ilmattino.it: Accusa malore all'esterno di un'aula del tribunale di Torre Annunziata, 75enne di Gragnano muore. Sono risultati vani i soccorsi prestati prima da avvocati, poi dal personale dell'ufficio ...

Litiga per un parcheggio e accusa malore, morto 48enne

Riporta ansa.it: Un uomo di 48 anni è morto dopo avere accusato un malore durante un diverbio per un parcheggio. E' accaduto poco dopo la mezzanotte a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. La vittima ...

Malore alla guida e schianto frontale contro un camion: Paolo Pellizzari muore a 47 anni

Segnala leggo.it: L'autista del furgone, un 47enne di Resana, è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo. Una delle ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore. Illeso, invece, l'autista del camion ...