Si chiama Antonio Spinelli l'uomo di 48 anni trovato senza di vita giovedì 29 maggio a Fiume Veneto. Il fatto si è verificato in tarda serata vicino al centro commerciale Granfiume. La vittima, da quanto si apprende, è stata colta da un malore mentre si trovava all'interno di un furgone. Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Accusa un malore nel furgone: morto un tecnico di 48 anni

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono

Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

Malore mentre era nel furgone: morto 48enne barese in provincia di Pordenone

Si legge su baritoday.it: Antonio Spinelli, è stato rinvenuto senza vita nella serata di giovedì 29 maggio vicino Fiume Veneto, in Friuli ...

Mimmo Tres e il malore nel furgone, una ragazza chiama i soccorsi: ma l'uomo era già morto (forse da 2 giorni)

Segnala corriereadriatico.it: Si sospetta che sia morto di malore, forse legato al caldo record degli ultimi giorni ... veicolo così da permettere la rimozione della salma e i rilievi del caso. Il furgone ora è sotto sequestro.

Litiga per un parcheggio e accusa malore, morto 48enne

Lo riporta ansa.it: Un uomo di 48 anni è morto dopo avere accusato un malore durante un diverbio per un parcheggio. E' accaduto poco dopo la mezzanotte a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. La vittima ...