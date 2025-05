Accordo Ue-Mercosur | firma prevista a dicembre durante il vertice a Brasilia

L'accordo UE-Mercosur, atteso da anni, potrebbe finalmente vedere la luce a dicembre durante il vertice di Brasilia. Questo traguardo segna un passo cruciale per le relazioni tra Europa e Sud America, promettendo scambi commerciali e opportunitĂ senza precedenti. Un punto interessante? La crescente attenzione globale verso la sostenibilitĂ , che potrebbe influenzare le dinamiche di questo accordo, rendendolo un esempio per future collaborazioni internazionali.

"Il nostro obiettivo è di finalizzare l' accordo Ue-Mercosur durante la presidenza danese del Consiglio dell'Ue nella seconda metĂ dell'anno, con la firma dell'intesa che potrebbe avvenire in concomitanza con il vertice del Mercosur, che si terrĂ a dicembre a Brasilia ". Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa all'ANSA, dopo aver partecipato ad un Business Forum a San Paolo, in Brasile. "Questo è il nostro obiettivo - afferma Costa -. Tuttavia, dopo 20 anni di colloqui, non sarebbe un problema se il processo richiedesse un po' piĂą di tempo".