Accordo New York Times-Amazon | i contenuti editoriali a disposizione di Alexa

Il New York Times abbraccia il futuro: dopo aver sfidato OpenAI e Microsoft, ora collabora con Amazon. Questo accordo storico permetterà ad Alexa di accedere ai contenuti editoriali del celebre quotidiano, rivoluzionando l'interazione tra lettori e notizie. Un passo che segna un cambio di paradigma nell'era dell'intelligenza artificiale, dove la sinergia tra informazione e tecnologia potrebbe ridefinire il nostro modo di ricevere informazioni. Preparati a una nuova esperienza di lettura!

Il New York Times cambia rotta. A più di un anno dalla decisione di citare in giudizio OpenAI, sviluppatore di ChatGpt, e Microsoft per violazione del copyright, il quotidiano statunitense ha raggiunto un accordo pluriennale con Amazon per consentire al colosso tecnologico di utilizzare i suoi contenuti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa. Una collaborazione, dice in una nota ai dipendenti Meredith Kopit Levien, amministratore delegato del Times, "coerente con il nostro principio secondo cui vale la pena pagare per un giornalismo di alta qualità ". L'accordo – Come si legge nel comunicato ufficiale di giovedì, i contenuti editoriali saranno a disposizione per "una varietà di esperienze per i clienti Amazon ".

Il New York Times e Amazon siglano un accordo epocale: l'editoriale incontra l'intelligenza artificiale.

