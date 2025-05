Accolto il ricorso di Trump | i dazi per ora restano in vigore

...battaglia legale senza precedenti. I dazi di Trump, considerati “illegali”, tornano in gioco, amplificando le tensioni commerciali globali. Questo scenario riaccende il dibattito su protezionismo e liberalizzazione, temi caldi in un mondo dove le dinamiche economiche sono in continua evoluzione. Quale sarà l’impatto su consumatori e aziende? Rimanete sintonizzati: la risposta potrebbe segnare il futuro del commercio internazionale.

I dazi di Donald Trump sono "illegali" e vanno bloccati. La decisione della Us Court of International Trade è rimasta valida per poche ore, fino a quando la Corte di Appello non ha deciso di accogliere il ricorso dell'amministrazione che chiedeva una pausa della sentenza. L'impressione è che siamo alle prime battute di quella che si preannuncia una lunga battaglia giudiziaria sulle tariffe, che molto probabilmente arriverà alla Corte Suprema. La sentenza della US Court of International Trade è "temporaneamente sospesa fino a nuovo avviso mentre questa corte esamina i documenti delle istanze", ha stabilito la Corte d'Appello dopo il duro colpo impartito dal tribunale di New York all'agenda del presidente, che aveva bloccato le tariffe reciproche a gran parte del mondo.

Usa, tribunale federale blocca dazi reciproci di Trump: "Illegali", tycoon: "Golpe di giudici non eletti", Casa Bianca fa ricorso

La Court of International Trade ha bloccato i dazi reciproci imposti dall'amministrazione Trump, affermando che l'ex presidente non aveva l'autorità legale per imporli.

Donald Trump e i dazi in tribunale: sospesi, ripristinati, caos. Ecco che cosa succede ora

Lo riporta panorama.it: Dopo la doppia sentenza dei tribunali americani i dazi restano temporaneamente in vigore. Facciamo maggiore chiarezza.

Temporanea vittoria per Trump, per ora i dazi restano in vigore

Riporta msn.com: Accolto in appello il ricorso della Casa Bianca contro il blocco deciso del Tribunale federale per il commercio internazionale di Manhattan ...

Dazi Usa: la Corte d’Appello ribalta tutto, Trump vince il primo round. Quali tariffe restano e quali no

Segnala milanofinanza.it: La Corte d'appello degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente la sentenza della Us della Court of International Trade che aveva bloccato le tariffe reciproche. Il dollaro cade, futures Usa negativi ...