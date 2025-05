Accoltellato in piazza c' è un arresto per tentato omicidio | la lite per un debito

Un tranquillo mattino a Cisterna si trasforma in un dramma: un pensionato di 80 anni, Nicola Sanges, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo di 50 anni. La lite, scatenata da un debito, riaccende il dibattito su come le tensioni economiche possano sfociare in violenza. Un episodio che fa riflettere sulla fragilità dei legami umani in tempi di crisi. Resta da chiedersi: fino a dove può spingersi la

E' stato fermato per tentato omicidio Nicola Sanges, pensionato 80enne, ritenuto responsabile di aver accoltellato questa mattina a Cisterna un uomo di 50 anni. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stata operata e si trova tuttora ricoverata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Accoltellato in piazza, c'è un arresto per tentato omicidio: la lite per un debito

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Uomo accoltellato in piazza a Nola, un arresto

Accoltellato alla Stazione Termini, c'è il secondo arresto

Accoltellato e ridotto in fin di vita in piazza della Repubblica, c’è un arresto

