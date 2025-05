Accoglienza turistica ed efficientamento riapre il bando Abruzzo regione del benessere

L'Abruzzo si conferma protagonista nel panorama turistico italiano con il rilancio del bando "Abruzzo regione del benessere", destinato a certificare le strutture ricettive e ristorative. Questo è un passo importante per attrarre turisti sempre più attenti alla qualità e al benessere. Dalla Bit di Milano, dove sono state consegnate le prime certificazioni, emerge un trend: il turismo esperienziale è in crescita. Preparati a scoprire una regione che fa della qualità la sua forza!

Le prime certificazioni "Abruzzo regione del benessere" alle strutture ricettive e ristorative del territorio sono state consegnate in occasione della Bit di Milano e ora ci si appresta a riaprire il bando. La notizia è stata data dal tecnico dell'Arpa Massimo Giusti in occasione del convegno.

L'Umbria punta forte sugli agriturismi, nuovo bando della Regione da 3,5 milioni di euro

L'Umbria investe nel suo patrimonio agrituristico con un nuovo bando da 35 milioni di euro, di cui 3,5 milioni iniziali.

