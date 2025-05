Acciai Speciali Terni c’è la data per la riunione conclusiva sull’accordo di programma | ecco quando

Il 11 giugno è una data cruciale per il futuro dell'acciaio in Italia. La riunione conclusiva convocata dal ministro Urso segna un passo decisivo verso il rilancio della AST di Terni, in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore metallurgico. Un'opportunità imperdibile per dare nuova linfa a un'industria chiave, in un momento in cui il made in Italy si prepara a competere su palcoscenici internazionali. Non perdere di vista questa evoluzione!

Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per mercoledì 11 giugno alle ore 15 nella sede del Mimit la riunione conclusiva per la firma dell’accordo di programma relativo al rilancio del sito produttivo Ast di Terni. All’incontro saranno presenti i rappresentanti del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, c’è la data per la riunione conclusiva sull’accordo di programma: ecco quando

Da lunedì nuova fermata per una linea area a caldo di Ast

Segnala msn.com: (ANSA) - TERNI, 09 MAG - Torna a fermarsi una linea dell'area a caldo di Acciai Speciali Terni: la direzione aziendale ha infatti comunicato oggi alle rsu uno stop di una linea di Acc dalle ore 6.00 d ...

Torna in positivo il bilancio dell'Acciai speciali Terni

Da ansa.it: Torna in positivo, dopo due anni, il bilancio di Acciai speciali Terni: l'azienda ha chiuso infatti l'anno fiscale 2020-2021 con utile netto di 53 milioni 344 mila euro. Il fatturato ha superato i ...

Arvedi acquisisce la Acciai speciali Terni

Scrive ansa.it: Il Gruppo Arvedi ha acquisito da Thyssenkrupp la Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia. Il contratto è stato firmato lunedì 31 gennaio a Essen da ...