Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo La minaccia di Israele

La tensione in Medio Oriente raggiunge nuovi picchi, con il ministro israeliano della Difesa che lancia un ultimatum a Hamas: accettare il piano Witkoff o affrontare conseguenze devastanti. Questo scenario drammatico non è solo una questione di geopolitica, ma riflette un contesto globale dove la ricerca di pace si scontra con la brutalità del conflitto. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere le implicazioni future.

"Gli assassini di Hamas ora devono scegliere: accettare i termini del 'piano Witkoff' per il rilascio degli ostaggi o essere distrutti". Lo ha dichiarato il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, riferendosi alla proposta dell'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, per un cessate il fuoco a Gaza. La proposta è stata accettata da Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che si sta consultando con le altre fazioni palestinesi. "Le Idf continuano le loro operazioni a Gaza con tutta la loro forza, colpendo e smantellando le roccaforti di Hamas", ha proseguito Katz, sottolineando che l'esercito "eliminerà tutte le minacce secondo il modello di Rafah e manterrà il controllo dell'area.

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Katz, lancia un ultimatum a Hamas, promettendo un annientamento totale se non accettano il piano Witkoff.

