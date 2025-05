Accadde oggi | 30 maggio Giovanna d’Arco bruciata al rogo

Il 30 maggio segna la tragica morte di Giovanna d'Arco, la Pulzella di Orleans, bruciata al rogo a soli 19 anni. Un evento che non solo segnò la storia della Francia, ma che oggi risuona come un potente simbolo di coraggio e resilienza. Giovanna, guidata da visioni divine, incarna il difficile cammino di chi lotta per le proprie convinzioni. La sua storia continua a ispirare movimenti di giustizia e libertà in tutto il mondo.

Un atroce supplizio per la Pulzella di Orleans che aveva solo 19 anni La tredicenne di Domremy Jean d'Arc cominciò a sentire voci celestiali, spesso accompagnate da un bagliore e dalla visione dell'Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita, ma .

