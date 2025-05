Accadde oggi 30 maggio | Giordano Mattavelli ed altre ricorrenze

Il 30 maggio ci ricorda due grandi del calcio: Giordano Mattavelli, nato nel 1935, e Jim Standen, che oggi festeggia i suoi 90 anni. Mentre Mattavelli ha lasciato il segno con il Torino e il Monza, Standen ha esultato con il West Ham. La loro storia si intreccia in un'epoca in cui il calcio univa le generazioni, rendendo ogni partita un momento di festa e passione. Scopri come il loro spirito vive ancora oggi!

30 maggio: Giordano Mattavelli ed altre ricorrenze. Se n’è andato quasi due mesi fa. Quattro gare in Serie A con il Torino e 189 tra Monza e Vigevano: il 30 maggio 1935 era nato Giordano Mattavelli. Alla soglia dei novant’anni.Un’età che ragginge oggi Jim Standen, vincitore con il West Ham di una FA Cup, un Community Shield e una Coppa delle Coppe. Nel giorno del trentesimo anniversario dalla dipartita di Ted Drake, che da giocatore dell’Arsenal conquistò due campionati, una Coppa e una Supercoppa d’Inghilterra; da manager invece festeggiò i primi titoli del Chelsea. Il 30 maggio 1995 si spegneva anche Bobby Stokes: nel ’76 fu lui a regalare al Southampton la FA Cup. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 30 maggio: Giordano Mattavelli ed altre ricorrenze

