Abusivismo discoteca e piscina demolite nel Napoletano

Un'operazione che segna un cambio di rotta nel rispetto delle norme edilizie: la demolizione di una discoteca e di una piscina abusive a Trecase è un chiaro segnale contro l'abusivismo in Campania. In un contesto dove la legalità è sempre più al centro del dibattito pubblico, questo intervento della Procura di Torre Annunziata ribadisce l'importanza di tutelare il territorio e garantire sicurezza ai cittadini. Un passo avanti verso città più ordinate e rispettose delle regole!

Tempo di lettura: 2 minuti Una discoteca e una piscina di un ristopub risultate abusive, con condanne risalenti agli anni 2007-2010, sono state abbattute. A darne notizia è la Procura di Torre Annunziata, specificando che le attività di demolizione si sono svolte a Trecase, in via Panoramica. Nello specifico, si è data esecuzione a due ordini di demolizione emessi dal tribunale di Torre Annunziata. Ad essere interessate sono state una struttura in ferro, di circa 240 mq, realizzata nell’area antistante la sala ristorante con contigua sala discobar (in seguito alla quasi totale eliminazione della struttura abusiva precedentemente realizzata); una piscina rettangolare di circa 50 metri quadrati, realizzata nel giardino del ristopub, con scala di accesso, una piattaforma di circa 15 mq pronta per essere realizzata e un manufatto di circa 30 mq, all’interno del quale erano stati realizzati dei servizi igienici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusivismo, discoteca e piscina demolite nel Napoletano

