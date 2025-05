Abruzzo firmato nuovo protocollo per i diritti dei detenuti

In Abruzzo, un nuovo protocollo d'intesa segna un passo decisivo per i diritti dei detenuti. La Garante Monia Scalera e Aiga collaborano per garantire una giustizia più equa e umana. In un periodo in cui la riforma del sistema penale è al centro del dibattito pubblico, questo accordo rappresenta un faro di speranza, evidenziando l’importanza del rispetto dei diritti anche dietro le sbarre. Scopri come cambia il futuro della giustizia!

È stato firmato un importante protocollo d'intesa, rinnovato e ampliato rispetto al precedente, tra la Garante delle persone private della libertà personale della Regione Abruzzo, Monia Scalera, la coordinatrice regionale dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Sara Frattura e la.

