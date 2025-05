Abbattimento ex Icos | cantiere aperto via alla bonifica

A Latina, il cantiere per l’abbattimento dell’ex Icos segna un cambio di passo verso un futuro più sostenibile. Con 15 milioni di euro del Pnrr in campo, la bonifica dell’area non è solo una questione edilizia, ma un passo verso la rigenerazione urbana. Questa iniziativa si inserisce in un trend nazionale di valorizzazione degli spazi abbandonati, trasformando il passato in opportunità per una città più vivibile e moderna. Restate sintonizzati!

Cantiere aperto, e prime operazioni, soprattutto di bonifica dell'area, iniziate. È entrata nella fase operativa l'opera di abbattimento dell'ex Icos a Latina da parte dell'Ater, nell'ambito del progetto "A gonfie vele", finanziato dal Pnrr con 15 milioni di euro.

