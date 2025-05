Abbandono e degrado in via Padova il comitato di quartiere chiede interventi urgenti

Via Padova, simbolo di vitalità commerciale, si trova ora in uno stato di degrado allarmante. Il Comitato di Quartiere lancia un appello accorato per interventi immediati e un rinnovato senso civico. In un'epoca in cui la responsabilità collettiva è più importante che mai, la cura del nostro ambiente deve diventare una priorità. È tempo di trasformare il degrado in opportunità: unisciti al cambiamento!

Degrado a San Cataldo. Cimitero in stato di abbandono. Giacigli di fortuna e rifiuti

Ieri, il cimitero Monumentale di San Cataldo ha mostrato il suo volto più triste ai numerosi visitatori, delusi dal degrado evidente all'ingresso e nel parcheggio laterale di piazza Setti.

Reggio, via Padova tra degrado e abbandono: la denuncia del Comitato Stadio Sud Gebbione – FOTO

Lo riporta citynow.it: "Chiediamo un intervento urgente da parte delle istituzioni per il ripristino del decoro urbano". La nota degli attivisti che lanciano un appello ai cittadini ...

Via Padova: il degrado e i rifiuti diventano... arte. FOTO

Riporta affaritaliani.it: Un degrado tale... da diventare una forma d'arte. La situazione in via Padova è ormai da tempo oltre la soglia di guardia, con una costante accumulo di rifiuti che dà un senso di abbandono e ...

Parco del quartiere in stato d'abbandono, la protesta dei residenti: «Anni di incuria e buche come voragini pericolose per i bambini»

Si legge su ilgazzettino.it: PADOVA - Protestano i residenti del Sacro Cuore per il degrado nel quale è lasciato il giardino "Il Borgo" e, anche per voce del consigliere comunale Eleonora Mosco, ...