AAA Operai forestali cercansi al reparto Carabinieri biodiversità di Pratovecchio

È il momento giusto per unirsi alla lotta per la biodiversità! Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio cerca operai forestali per ruoli chiave nella salvaguardia del nostro ambiente. Con un contratto a tempo indeterminato, potrai contribuire attivamente a progetti che influenzano positivamente il territorio e la comunità. Non perdere l'occasione di fare la differenza: il futuro del nostro patrimonio naturale ha bisogno di te!

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio comunica che sono stati pubblicati sul sito dell’Arma e nei siti dei centri per l’impiego di Arezzo e Forlì i bandi per l’assunzione di operai a tempo indeterminato con profilo professionale idraulico-forestale con le seguenti mansioni: “Autista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - AAA Operai forestali cercansi al reparto Carabinieri biodiversità di Pratovecchio

Pubblicato il bando per l'assunzione di sei operai forestali per il reparto Carabinieri Biodiversità

È ufficiale: il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio cerca sei operai forestali! In un periodo in cui la sostenibilità ambientale è più che mai al centro del dibattito, questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera contribuire attivamente alla tutela del nostro patrimonio naturale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

