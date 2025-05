A1 gratis da sud a nord La destra è compatta | Priorità per i fiorentini E la sinistra si spacca

Il dibattito sul pedaggio gratuito per i fiorentini si fa rovente: ventotto chilometri di libertà, un'opportunità per alleggerire il traffico e rispondere a un bisogno storico. Mentre la destra si compatta attorno a questa proposta, la sinistra si frantuma, riflettendo un clima politico sempre più polarizzato. Questo tema, che tocca la vita quotidiana dei cittadini, potrebbe rivelarsi un banco di prova cruciale per le future alleanze politiche. Chi avrà l'ultima parola?

Ventotto chilometri d'asfalto da 'regalare' almeno per un tot di tempo ai fiorentini – storicamente orfani di una tangenziale – per allentare la pressione sulle arterie urbane congestionate dai cantieri senza farne altra sui portafogli degli stessi. La richiesta di sospendere ai residenti il pedaggio tra i caselli di Firenze sud e Firenze nord (tratta da 2 euro e 10 centesimi), vergata nero su bianco dal coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e poi consegnata dallo stesso nelle mani del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti del governo Meloni Tullio Ferrante spacca tempo zero la politica fiorentina tra favorevoli e contrari.

Forte Belvedere, ingresso gratis per i fiorentini

Dal 24 giugno, festa di San Giovanni, il Forte Belvedere sarà aperto gratuitamente ai residenti della Città Metropolitana di Firenze.

