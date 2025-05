A Zingonia striscioni pro Gasperini e critiche a Pagliuca Stasera il raduno dei tifosi in centro città

A Zingonia, l'atmosfera è elettrica: i tifosi dell'Atalanta si fanno sentire con striscioni a favore di Gasperini e critiche per Pagliuca. Stasera il raduno in centro città trasforma la passione in un coro unico. Questo gesto segna un momento cruciale per il club, richiamando l'attenzione su un trend sempre più forte nel calcio: la sintonia tra squadra e tifoseria. Sarà il canto della rinascita? Non perdere l'opportunità di far parte di questa

Zingonia. “Gasperini e società avanti insieme per far sognare questa città”. È il testo dello striscione appeso all’esterno del centro tecnico dell’ Atalanta, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, firmato dal gruppo Tanto Tornano della Curva Nord nerazzurra. Un invito che non ha bisogno di spiegazioni o motivazioni, che invita tanto il tecnico quanto la proprietà a tornare sui loro passi, dopo l’incontro svoltosi giovedì pomeriggio a Firenze con i massimi dirigenti della Roma, e di andare avanti a braccetto. E proprio la stessa proprietà è il bersaglio della critica contenuta nell’altro messaggio esposto, diretto per la precisione a Stephen Pagliuca: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Zingonia striscioni pro Gasperini e critiche a Pagliuca. Stasera il raduno dei tifosi in centro città

