A Zingonia striscioni pro Gasperini e critiche a Pagliuca | L’Atalanta merita rispetto e presenza

A Zingonia la passione per l'Atalanta si fa sentire forte e chiara! Striscioni che lodano Gasperini e critiche a Pagliuca riflettono un amore viscerale per la squadra. In un calcio sempre più mercificato, la voce dei tifosi diventa un faro di autenticità. La richiesta di rispetto e presenza per i colori nerazzurri è un manifesto di appartenenza che trascende il campo. La Dea è una comunità: un sogno da proteggere e difendere!

Zingonia. “Gasperini e società avanti insieme per far sognare questa città”. È il testo dello striscione appeso all’esterno del centro tecnico dell’ Atalanta, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, firmato dal gruppo Tanto Tornano della Curva Nord nerazzurra. Un invito che non ha bisogno di spiegazioni o motivazioni, che invita tanto il tecnico quanto la proprietà a tornare sui loro passi, dopo l’incontro svoltosi giovedì pomeriggio a Firenze con i massimi dirigenti della Roma, e di andare avanti a braccetto. E proprio la stessa proprietà è il bersaglio della critica contenuta nell’altro messaggio esposto, diretto per la precisione a Stephen Pagliuca: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Zingonia striscioni pro Gasperini e critiche a Pagliuca: “L’Atalanta merita rispetto e presenza”

Allenamento Atalanta, Posch riuscirà a recuperare? Novità positive da Zingonia in vista del Parma

In vista della sfida contro il Parma, l'Atalanta prosegue la preparazione al Centro Bortolotti. Le ultime novità riguardano le condizioni di Stefan Posch, che spera di recuperare in tempo per la sfida decisiva della 38ª giornata di Serie A.

