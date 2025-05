A Vernio attivo ogni domenica l’Ecofurgone di Alia Multiutility

A Vernio, ogni domenica diventa un giorno eco-friendly! Grazie all'Ecofurgone di Alia Multiutility, smaltire rifiuti particolari è ora a portata di mano. Un'iniziativa che si inserisce nel crescente trend della sostenibilità, rendendo più facile il corretto conferimento di materiali inquinanti. Un gesto semplice per un grande impatto: prendersi cura del nostro pianeta è una responsabilità condivisa e ogni piccolo sforzo conta! Non perdere l'occasione di fare la differenza!

Vernio, 30 maggio 2025 – Smaltire correttamente rifiuti particolari come olio vegetale esausto, toner e cartucce per stampanti, piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti e altri materiali potenzialmente inquinanti è ancora più semplice a Vernio. È, infatti, attivo il nuovo servizio dell’Ecofurgone di Alia Multiutility, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il mezzo attrezzato da domenica 1° giugno sosterà ogni domenica mattina, dalle 8.30 alle 12.30, in Piazza Primo Maggio, offrendo un punto di raccolta gratuito per i cittadini dedicato ai rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere conferiti tramite la raccolta porta a porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Vernio attivo ogni domenica l’Ecofurgone di Alia Multiutility

Cerca Video su questo argomento: Vernio Attivo Ogni Domenica Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Vernio saluta la primavera con la Fiera di San Giuseppe, al via le iscrizioni per lo “Zuccherino contest”. Ecco come partecipare

Riporta notiziediprato.it: Vernio si prepara a salutare la primavera ospitando la tradizionale Fiera di San Giuseppe. La manifestazione, in programma per domenica 23 marzo, sarà una festa con eventi di apertura a partire da ...

Il Vernio Comics è un successo: in strada oltre 3.500 visitatori e tanti cosplayer

Secondo notiziediprato.it: L’evento, che si è svolto sabato 24 e domenica 25 maggio, ha animato la zona del Meucci e dell’Albereta. “Fumetti, colori, cosplay e sorrisi hanno riempito le strade, trasformando Vernio in un mondo ...

“Apriti Chiostro”, domenica a Vernio

lanazione.it scrive: Prato, 12 giugno 2015 - Appuntamento con il cinema e con la rassegna “Apriti chiostro”, promossa dal Comune di Vernio e allestita ... e a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 21 arriva ...