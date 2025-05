A Vasto Ortopedia chiusa per mancanza di medici Cavallari e Menna Abruzzo Insieme | Sanità abruzzese al collasso

La chiusura del reparto di Ortopedia a Vasto segna un ulteriore passo verso il collasso della sanità abruzzese. I consiglieri Cavallari e Menna non ci stanno e alzano la voce: "È una situazione inaccettabile". Questo episodio mette in luce un problema più ampio, quello della carenza di medici, che colpisce non solo la nostra regione, ma l'intero sistema sanitario nazionale. La salute dei cittadini è in gioco!

I consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna di Abruzzo Insieme intervengono sulla sospensione dei ricoveri in Ortopedia a Vasto: "Chiusura di fatto del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Vasto. Questa è la gravissima situazione sancita nero su bianco nella comunicazione.

