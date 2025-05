A tu per tu con il Papa americano che ha già fatto la storia

Scopri la storia di Papa Leone XIV, il primo pontefice americano, in un'opera che sfida le convenzioni e invita a riflettere sul futuro della Chiesa. Osvaldo Baldacci ci guida in un viaggio avvincente, svelando i tratti di un pontificato che ha già segnato la storia prima ancora di iniziare. Un'occasione imperdibile per comprendere le trasformazioni in atto nella fede e nella società contemporanea. Non perdere l’uscita in edicola con Quotidiano Nazionale!

Una biografia precisa e attuale, quella raccontata da Osvaldo Baldacci in Papa Leone XIV. Il Papa americano (Odoya), che invita a riflettere sul futuro della Chiesa e sul significato profondo di un pontificato che ha già fatto la storia ancora prima di cominciare davvero. Il libro, in edicola da domani con Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ripercorre l’ascesa di Robert Francis Prevost, nato nel 1955 a Chicago e diventato il primo pontefice del Nord America. Il volume resterà in edicola per un mese in vendita facoltativa a € 9,90 oltre al costo del quotidiano. In un momento di grandi trasformazioni globali e tensioni interne alla Chiesa, l’elezione di Prevost ha segnato una svolta storica e simbolica: un Papa che viene da lontano, non solo geograficamente, ma anche per sensibilità culturale e visione pastorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A tu per tu con il Papa americano che ha già fatto la storia

Elezione di un Papa americano: la diretta de ilfaroonline.it tra Vaticano e Stati Uniti

Giovedì 15 marzo alle 9.30, ilfaroonline.it presenta una diretta speciale dall Sala Stampa Vaticana per analizzare l'elezione di un Papa americano.

