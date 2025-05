A Teatri di Vita è tempo di ’resiDanze’

È tempo di creatività a Teatri di Vita! Con la nona edizione di ResiDanze di primavera, il palcoscenico si trasforma in un laboratorio di emozioni. Sei imperdibili appuntamenti dedicati alla danza e al teatro fisico offrono un'opportunità unica di incontro tra artisti e pubblico. In un'epoca in cui l'arte è più vitale che mai, lasciati coinvolgere da questa festa della creazione e scopri il potere trasformativo della performance dal vivo!

Sei appuntamenti con la danza e il teatro fisico per la nona edizione di ResiDanze di primavera, festa della creazione artistica e occasione di incontro e scambio tra artisti e spettatori, realizzata da Teatri di Vita con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Fondazione Carisbo. L’appuntamento con il lavoro e le performance di Paola Bianchi, Ludovico Cinalli, Michelle Scappa, Nicola Cisternino, Angelo Petracca e Aline Nari, è negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), in due momenti: oggi e domani e da giovedì 12 a sabato 14 giugno, con inizio alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Teatri di Vita è tempo di ’resiDanze’

