A Shanghai, il futuro della robotica sta prendendo forma: oltre 60 team internazionali si sfidano in una competizione che celebra le potenzialità dei robot umanoidi. Con ben 28 sfide in arrivo, questa manifestazione non è solo un evento, ma un segnale forte di come l'intelligenza artificiale stia plasmando il nostro mondo. Chi vincerà? Scopriremo presto quale squadra porterà a casa il titolo di innovatore dell’anno!

SHANGAI (CINA) (ITALPRESS) – I migliori talenti della tecnologia si stanno sfidando a Shanghai in una competizione internazionale di abilità robotiche. Oltre 60 i team presenti, provenienti da tutto il mondo. Previste 28 sfide suddivise in cinque categorie: robot umanoidi, intelligenza artificiale, innovazione tecnologica di base, applicazioni creative e persino una partita di calcio robotico. Una ottantina le aziende di robotica nazionali e internazionali presenti. abrmrv Fonte video: CCTV Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - A Shangai una sfida fra robot umanoidi provenienti da tutto il mondo

