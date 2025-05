A Sapri fa tappa il programma quotidiano di Rai1 Camper

Sapri, gioiello del Cilento, si prepara a brillare sotto i riflettori di “Camper” su Rai 1! Con le sue acque cristalline e le spiagge premiate, la città non è solo una meta estiva, ma un simbolo di sostenibilità e qualità della vita. Questo appuntamento non è solo uno showcase: è un invito a riscoprire l’Italia autentica, dove natura e cultura si fondono. Non perdere l’occasione di lasciarti incantare!

Sapri parte integrante del suggestivo Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano - Alburni, è pronta a riconquistare i cuori di milioni di italiani grazie alla presenza del programma "Camper" di Rai 1. La spiaggia insignita della Bandiera Blu FEE e della Bandiera Verde dei pediatri ha fatto da palcoscenico per una troupe composta da volti, capitanata dall'inviata Elisa Silvestrin, che ha catturato le bellezze locali per raccontare al pubblico televisivo l'essenza e la magia di questo splendido angolo del Sud Italia. "Camper", programma in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:25.

