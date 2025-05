A San Nicandro Garganico concerto di Anna Tatangelo

Il 20 giugno, San Nicandro Garganico si anima con le note di Anna Tatangelo, in occasione della Festa patronale. Un evento imperdibile che non solo celebra la musica, ma anche la rinascita delle tradizioni italiane. Da giovane promessa a icona della canzone pop, Anna incarna il talento e il cuore della musica italiana. Preparati a vivere una serata emozionante: un viaggio tra melodie e passione ti aspetta!

In occasione della Festa patronale, a San Nicandro Garganico arriva Anna Tatangelo. Il live si terrà il 20 giugno alle 22 in piazza IV novembre. Anna Tatangelo. Nata a Sora nel 1987, la Tatangelo si è imposta sin da giovanissima sulla scena nazionale vincendo nella sezione Giovani del Festival. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A San Nicandro Garganico concerto di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo”

Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

Cerca Video su questo argomento: San Nicandro Garganico Concerto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

SAN NICANDRO GARGANICO, GIROMANGIANDO ARRIVA AL MARE DI TORRE MILETO; Mini Sindaci d’Italia: alla scoperta dei sapori pugliesi sul Gargano; IL CORPO MUSICALE CITTADINO PIETRO GIANNONE ALLA FESTA PATRONALE DI SAN NICANDRO; Il prefetto Michele di Bari cittadino onorario di Vico del Gargano. 🔗Cosa riportano altre fonti

RSA di Troia e San Nicandro G.co, passaggio gestione alla ASL Foggia

affaritaliani.it scrive: La gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali di Troia e San Nicandro Garganico passa alla ASL di Foggia.

Primo giorno sotto la gestione pubblica delle Rsa di Troia e San Nicandro Garganico

Come scrive foggiatoday.it: Complessivamente sono 74 i lavoratori, appartenenti a diverse categorie professionali, che da oggi passano alle dipendenze della Asl Foggia.

Al via gestione pubblica di 2 Rsa in Puglia, ‘rispettati diritti’

Secondo trmtv.it: Le due residenze sanitarie assistenziali di Troia e San Nicandro Garganico sono ufficialmente gestite dalla Asl di Foggia. E’ oggi il primo giorno della nuova gestione frutto di una decisione politica ...