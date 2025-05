A San Marco in Lamis torna ' Grani Futuri'

A San Marco in Lamis, "Grani Futuri" torna a far parlare di sé dal 21 al 23 giugno, un evento che celebra l'arte del pane. Sotto la guida del fornaio economista Antonio Cera, quest'anno le serate si arricchiscono di novità imperdibili. In un periodo in cui la sostenibilità e il cibo di qualità sono al centro delle discussioni, questo festival rappresenta un'opportunità unica per riscoprire tradizioni millenarie e innovazioni culinarie. Non perdere l'occas

Torna a San Marco in Lamis ‘Grani Futuri’, l’evento nazionale del pane che dal 2017 organizza il fornaio economista Antonio Cera con la sua associazione. L’appuntamento è dal 21 al 23 giugno in località Stignano. Due le novità di questa edizione. Ogni sera, per tre serate consecutive, ci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A San Marco in Lamis torna 'Grani Futuri'

A San Marco in Lamis tre workshop per imparare ad usare la voce

A San Marco in Lamis, tre workshop unici invitano a esplorare il potere della voce. “La voce dietro le emozioni” offre un’opportunità formativa per sviluppare abilità tecniche e espressive.

Cerca Video su questo argomento: San Marco Lamis Torna Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

San Marco in Lamis, torna il campo scuola “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” con i volontari dell’”SM27"; San Severo: sei feriti in un incidente sulla Statale 272 per San Marco in Lamis; A San Marco in Lamis concerto per Santa Rita con l'organista Pasquale Bonfitto e il trombettista Antonio D’Amelio; Strage di San Marco in Lamis: le nuove verità del pentito Matteo Pettinicchio sulla guerra di mafia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

San Marco in Lamis, torna il campo scuola “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” con i volontari dell’”SM27"

Segnala sanmarcoinlamis.eu: Al via anche quest’anno il Campo scuola “anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dai volontari dall’Associazione di volontariato di Protezione Civile “SM27” di San Marco in Lamis, una iniziati ...

San Marco in Lamis, ancora un gran successo per “A pranzo con i nonni” | FOTO/VIDEO

sanmarcoinlamis.eu scrive: Una giornata all'insegna dell'inclusione e della solidarietà ha animato la comunità di San Marco in Lamis questa mattina grazie all'iniziativa dell'I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

“Il pane della speranza”: a San Marco in Lamis torna Grani Futuri

Riporta foggiacittaaperta.it: PANE E ORO. L’arte orafa di San Marco in Lamis, frutto di sapienti artigiani, brillerà domenica 23 giugno, ultima giornata di Grani Futuri. Il pane e l’oro diventano simboli tangibili di una sapienza ...