A Samarcanda passano le rotte per l’energia

Samarcanda torna al centro della geopolitica energetica! La visita di Meloni in Uzbekistan segna una nuova era di collaborazioni strategiche, con un accordo che abbraccia investimenti, migrazione e sostenibilità. Questo incontro non è solo un passo verso la diversificazione energetica, ma un segnale forte: l'Asia centrale si conferma come snodo cruciale per il futuro del nostro continente. Scopri come queste alleanze plasmeranno il nostro domani!

Le nuove rotte dell’energia (e non solo) passano, di nuovo, da Samarcanda. Meloni vola in Uzbekistan e firma un’alleanza strategica con il presidente Shavkat Mirziyoyev che verte su (almeno) sei punti essenziali. Tutti declinati, almeno per ora, al futuro e tutti sui grandi temi: dagli investimenti fino alla migrazione, passando per il clima, la cultura . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Samarcanda passano le rotte per l’energia

