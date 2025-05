A Roma gli studenti del Galilei di Campagnola e Rio Incontrano i carabinieri a cavallo e poi quelli del Ris

A Roma, gli studenti dell’istituto Galilei di Campagnola e Rio Saliceto hanno vissuto un’esperienza unica, incontrando i carabinieri a cavallo e i membri del RIS. Questo progetto formativo non solo promuove la cultura della legalità, ma crea anche un legame diretto tra le nuove generazioni e le forze dell’ordine. Un’occasione imperdibile per scoprire il valore del servizio al cittadino e l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni.

Prima gli incontri formativi e didattici a scuola, poi una visita a Roma per conoscere direttamente alcuni reparti di eccellenza delle forze dell’ordine italiane. Coinvolti gli studenti dell’istituto Galilei di Campagnola e Rio Saliceto, che hanno aderito a un percorso educativo che unisce i carabinieri di Campagnola, i due Comuni e l’istituto scolastico con circa 450 ragazzi delle scuole elementari e medie, per la cultura della legalità. Un progetto su rispetto delle regole, prevenzione del bullismo e cyberbullismo, sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Con i carabinieri, gli studenti hanno potuto confrontarsi, acquisendo consapevolezza del loro ruolo attivo nella società e diventando "ambasciatori della legalità" nelle proprie famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Roma gli studenti del Galilei di Campagnola e Rio. Incontrano i carabinieri a cavallo e poi quelli del Ris

