A Oratoio si inaugura il murale Vivere a colori

Sabato 31 maggio, alle 16.30, il quartiere di Oratoio a Pisa si tingerà di emozioni con l’inaugurazione del murale "Vivere a Colori". Questo progetto, frutto della sinergia tra associazioni locali, non solo abbellisce l'area, ma promuove anche un messaggio potente: l'inclusione attraverso l'arte. Scoprirete come la creatività possa trasformare spazi e vite, riflettendo un trend crescente di riqualificazione urbana e sensibilizzazione sociale. Non man

Pisa, 30 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, alle 16.30, in Via Castelfidardo, nel quartiere di Oratoio a Pisa, si terrà l’inaugurazione dell’opera murale realizzata nell’ambito del progetto “Vivere a Colori”, promosso dalle associazioni Eppursimuove ASD APS, Ospedalieri Volley Pisa ASD APS e Arcadia ASD APS, vincitrici del Bando “Arte e disabilità” e promosso dal Comune di Pisa. Il progetto ha coinvolto numerosi enti del territorio, tra cui la Magistratura dei Leoni, Scintilla Calcio ASD, il Circolo Ricreativo Sportivo Dipendenti Ospedalieri di Pisa ASD APS, il Comitato di Riglione e Oratoio, AIPD, ACSI Pisa, la Proloco città di Pisa e l’Associazione Lucani a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Oratoio si inaugura il murale “Vivere a colori”

