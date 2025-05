A Monza sta per scoppiare l’estate | sole e caldo quello vero

Monza si prepara a vivere un anticipo d'estate con temperature che sfioreranno i 30°C! Questo caldo avvolgente, frutto dell'alta pressione, non è solo un assaggio della bella stagione, ma un invito a godere di passeggiate nel verde e aperitivi all'aperto. Con l’arrivo del bel tempo, la voglia di socializzare e di ritrovare spazi all'aperto aumenta, segnalando il risveglio di una nuova vita cittadina. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Sole e caldo. In sintesi: quasi estate. Raggiungerà (e supererà) quota 30°C il termometro a Monza e in Brianza in questi giorni tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Temperature decisamente estive frutto dell'alta pressione, come hanno puntualizzato i meteorologi di 3Bmeteo.

Monza si prepara a vivere un'anticipazione d'estate: termometri in salita, oltre i 30°C! È il momento ideale per riscoprire il piacere delle passeggiate all'aria aperta e dei picnic nei parchi.

Secondo monzatoday.it: Sole e caldo. In sintesi: quasi estate. Raggiungerà (e supererà) quota 30°C il termometro a Monza e in Brianza in questi giorni tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Temperature decisamente ...

