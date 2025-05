A Miley Cyrus piace stupire il suo pubblico | la recensione di Something Beautiful

Miley Cyrus non smette mai di sorprendere, e il suo nuovo album "Something Beautiful" ne è la prova. Quest'opera segna una svolta: abbandonando i ritornelli semplici a favore di brani più lunghi e audaci, l'artista esplora un panorama musicale variegato e intrigante. In un'epoca in cui l'innovazione è chiave, Miley invita il pubblico a lasciarsi travolgere dalle sue nuove sfumature. Pronti a scoprirne il bello?

Rispetto ai dischi precedenti dell’artista, il nuovo album è più sperimentale. I singoli immediati e radiofonici lasciano spazio a brani più lunghi e complessi, che spaziano con irrequietezza tra generi e atmosfere diverse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Miley Cyrus piace stupire il suo pubblico: la recensione di Something Beautiful

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

