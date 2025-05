A Milano il Congresso Lab-Italia il futuro dei biologi nei laboratori

A Milano, il Congresso Nazionale Lab-Italia riunisce i principali esperti per esplorare il futuro dei laboratori biologici. In un'epoca in cui innovazione e sostenibilità sono cruciali, l’integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di ricerca rappresenta una svolta epocale. Scopri come questi temi si intrecciano per plasmare il volto della biologia moderna, in un evento imperdibile per chi ama la scienza e desidera essere protagonista del cambiamento!

MILANO (ITALPRESS) – Il Congresso Nazionale Lab-Italia “Laboratori del futuro: innovazione, sostenibilitĂ e intelligenza artificiale” – promosso dall’ Ordine dei Biologi della Lombardia e accreditato ECM – torna, dopo il successo della scorsa edizione, mercoledì 18 giugno 2025, dalle 9:30 alle 17:00, all’NH Milano Congress Center a Milanofiori (MI). Un appuntamento atteso per il mondo della ricerca e degli specialisti con un ricco programma. Al Congresso si riuniranno professionisti dei laboratori di analisi e ricerca, esperti di biologia, sanitĂ pubblica e privata, ambiente, ricerca, istituzioni e terzo settore. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it

