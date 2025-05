A Latina sventola la bandiera blu | è la dodicesima volta

Latina celebra un nuovo traguardo: la bandiera blu sventola per la dodicesima volta! Questo riconoscimento, simbolo di qualità ambientale e servizi eccellenti, è il riflesso dell'impegno della città verso la sostenibilità. In un’epoca in cui il turismo responsabile è più che mai al centro dell'attenzione, Latina si posiziona come meta all'avanguardia. Scopri cosa rende questa città costiera così speciale e sostenibile!

Latina 30 maggio 2025- Si è tenuta questa mattina, nella sala De Pasquale, la cerimonia di consegna della bandiera blu 2025. A consegnare al sindaco Matilde Celentano il vessillo, ottenuto per la dodicesima volta dal Comune di Latina, è stato il presidente di Fee Italia Claudio Mazza. Gli assessori all’Ambiente Franco Addonizio e alla Marina Gianluca Di Cocco, insieme alla prima cittadina, hanno chiarito il lavoro portato avanti dagli uffici per rispettare i parametri richiesti e ottenere, anno dopo anno, la conferma. Presente anche il presidente di Abc Alessandro Angelini e, per fornire informazioni tecniche sullo stato delle acque del litorale di Latina, Laura Aguzzi di Arpa Lazio, il direttore tecnico di Acqualatina Ettore Ippolito e il responsabile acque reflue di Acqualatina Stefano Fabietti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La Bandiera Blu a Latina per il 12esimo anno consecutivo

Latina festeggia il suo 12esimo anno consecutivo con la Bandiera Blu, un prestigioso riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education).

