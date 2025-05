A Hvar Paltrinieri conquista l’oro nei 5 km europei Bethlem argento e Rasovzsky bronzo

A Hvar, Gregorio Paltrinieri ha messo in mostra la sua grandezza conquistando l'oro nei 5 km, affiancato da Bethlem e Rasovzsky, rispettivamente argento e bronzo. Questo trionfo non è solo una vittoria personale, ma un segno del crescente talento italiano nelle acque europee. Con i mondiali alle porte, il nuoto di fondo sta vivendo un momento d'oro: chi sarà il prossimo a sorprendere? Restate con noi per scoprirlo!

Nel pomeriggio, la competizione ai campionati europei di fondo sull'isola croata di Hvar ha visto una sorprendente svolta, con la conquista della medaglia d'oro che ha catturato l'attenzione degli appassionati di atletica. Dopo il successo di Ginevra Taddeucci sulla distanza di 5 km, è stato il momento di brillare per il pluricampione olimpico e mondiale .

