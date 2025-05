A Genova focus su IA FonARcom La formazione è leva strategica

A Genova, la formazione diventa il motore della crescita nell'era dell'intelligenza artificiale. FonARCom e la Confederazione CI si impegneranno a preparare le aziende non solo a rispettare le normative, ma anche a garantire che i lavoratori acquisiscano le competenze necessarie per affrontare la transizione digitale. Un aspetto cruciale? L'alfabetizzazione digitale è la chiave per non restare indietro in un mondo che evolve rapidamente. Siete pronti a fare il passo decisivo?

GENOVA (ITALPRESS) – Preparare le aziende alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista normativo, ma anche garantendo l’alfabetizzazione necessaria a qualificare e riqualificare i lavoratori in modo da gestire la transizione digitale. E’ la sfida raccolta dal fondo interprofessionale FonARCom e dalla Confederazione CIFA, promotori di un confronto al Festival del Lavoro in corso a Genova incentrato su rischi e opportunità dell’AI nei contesti lavorativi, con un’attenzione particolare alle nuove normative europee e nazionali di prossima entrata in vigore e alle implicazioni etiche connesse all’uso dell’intelligenza artificiale nel posto di lavoro. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - A Genova focus su IA, FonARcom “La formazione è leva strategica”

Federpol, successo straordinario per il 68° congresso a Genova: focus su Cybersecurity e Ia

Il 68° Congresso Nazionale Federpol, svoltosi il 9 maggio all'Auditorium dell'Acquario di Genova, ha registrato un successo straordinario, attirando un'ampia partecipazione e offrendo contenuti di alto livello.

