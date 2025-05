A Firenze c' è il benefattore misterioso dei mazzi di fiori sospesi

A Firenze, un misterioso benefattore sta colorando le giornate dei passanti con "mazzi di fiori sospesi", un gesto che ricorda quanto la gentilezza possa trasformare gli spazi pubblici in angoli di bellezza. Questo trend di convivialità e sorpresa si sta diffondendo in tutta Italia, rispondendo a un desiderio collettivo di connessione e positività. Chi sarà il volto dietro a questa iniziativa? Scopriamolo insieme!

A Firenze da quasi un mese un gesto un anonimo benefattore sorprende i passanti regalando "mazzi di fiori sospesi". Tutto ha avuto inizio con un 40enne che si è presentato alla storica La Fioraia Floricanto, gestita da Beatrice e Giulia, acquistando un grande mazzo di fiori dai colori vivaci. Dopo aver saldato il conto, circa 60 euro, ha affermato di voler fare un "gesto gentile", chiedendo che venisse donato a qualcuno che ne avesse bisogno. Così, le titolari del negozio hanno lasciato il mazzo fuori dalla saracinesca chiusa con un cartello: "Per chi ha bisogno di un sorriso", e il bouquet ha fatto così felice un passante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Firenze c'è il benefattore misterioso dei "mazzi di fiori sospesi"

