A Empoli è crollata una casa cantoniera dopo una forte esplosione

Una notte di paura ad Empoli: una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha ridotto in macerie una casa cantoniera vicino alla ferrovia Firenze-Pisa. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture. Non possiamo ignorare i segnali: quanto ci sentiamo al sicuro nelle nostre abitazioni? La sicurezza è un tema che riguarda tutti noi, ogni giorno.

AGI - Una forte esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, si è verificata vicino alla ferrovia Firenze-Pisa Firenze intorno all'una di questa notte. L'esplosione ha provocato il crollo parziale di una casa cantoniera a due piani, situata nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Empoli, con una squadra specializzata. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area, effettuato il controllo dell'edificio lesionato e verificato l'eventuale presenza di persone all'interno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Empoli è crollata una casa cantoniera dopo una forte esplosione

La nuova sede dei vigili del fuoco nell’ex casa cantoniera

Prosegue l’iter per la nuova sede dei Vigili del Fuoco a San Piero in Bagno, che nascerà dalla ristrutturazione dell’ex casa cantoniera di via Battistini.

