a elkann piacciono i francesi

John Elkann ha una particolare predilezione per i talenti sportivi francesi, un amore che sembra radicarsi nella storia della famiglia Agnelli. Questo legame con il calcio francese non è solo una questione di nostalgia, ma riflette anche l'attenzione crescente per il movimento calcistico transalpino, simbolo di innovazione e passione. Sarà il caso di tenere d'occhio le nuove alleanze che potrebbero nascere nel mondo dello sport?

A John Elkann piacciono i francesi. Almeno quelli che si occupano di sport. Sarà un feeling ereditato da nonno Gianni che si era innamorato di Michel Platini, bello di notte e di g.

Segnala ilfoglio.it: Dopo la Ferrari, anche la Juventus si affida a un manager francese per rinascere. L'ad di Stellantis cerca ispirazione oltreconfine, ma i risultati tardano ad arrivare ...

