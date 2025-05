A che ora Sinner-Lehecka Roland Garros 2025 | dove vederlo in tv e streaming

Il duello tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros 2025 promette emozioni forti! Sinner, dopo aver dominato i francesi Rinderknech e Gasquet, affronta ora un avversario insidioso. Gli appassionati di tennis possono seguire questo attesissimo match in diretta, un’occasione imperdibile per vedere il numero 1 del mondo all’opera sulla terra rossa parigina. Chi conquisterà il pass per gli ottavi? Non perderti la

Jannik Sinner affronterĂ Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato i padroni di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet in tre set, il numero 1 del mondo se la dovrĂ vedere con l’insidioso ceco sulla terra rossa di Parigi. L’asticella si alzerĂ per il fuoriclasse altoatesino, che partirĂ comunque con i favori del pronostico per approdare agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. L’appuntamento è per sabato 31 maggio: sarĂ il secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Suzanne-Lenglen. Ad aprire le danze sarĂ il confronto femminile di terzo turno tra la russa Mirra Andreeva e la kazaka Yulia Putintseva, al termine del quale toccherĂ al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025: dove vederlo in tv e streaming

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

