A che ora Cobolli-Zverev Roland Garros 2025 | dove vederlo in tv e streaming

Flavio Cobolli è pronto a scrivere un capitolo epico della sua carriera al Roland Garros 2025, dove affronterà il potente Alexander Zverev. La sfida, che promette di essere un vero spettacolo, si svolgerà in un’atmosfera da brivido. Sintonizzati per non perderti questa battaglia: il tennis italiano è in crescita e Cobolli potrebbe sorprenderci! Scopri dove vederla in tv e streaming e preparati a tifare!

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev al terzo turno del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato il croato Marin Cilic ed essersi imposto nel derby con Matteo Arnaldi, il tennista italiano sarà chiamato al proibitivo confronto con il fuoriclasse tedesco: il nostro portacolori dovrà inventarsi una magia contro il numero 3 del mondo, servirà l’impresa per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale e continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione. L’appuntamento è per sabato 31 maggio: sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul Philippe-Chatrier. Ad aprire le danze sarà il confronto femminile di terzo turno tra la ceca Marketa Vondrousova e la statunitense Jessica Pegula, al termine del quale toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Cobolli-Zverev, Roland Garros 2025: dove vederlo in tv e streaming

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli

Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Zverev Roland Garros Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Diretta Roland Garros: Cobolli e Arnaldi avanti, ok Djokovic e Zverev. Fuori Bellucci e Passaro; Cobolli vince il derby contro Arnaldi al Roland Garros: ora sfiderà Zverev; Zverev-Cobolli al terzo turno: quando si gioca e dove vedere il match; Roland Garros, Cobolli vince il derby con Arnaldi: sfiderà Zverev al terzo turno. 🔗Cosa riportano altre fonti

A che ora Cobolli-Zverev, Roland Garros 2025: dove vederlo in tv e streaming

Secondo oasport.it: Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev al terzo turno del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato il croato Marin Cilic ed essersi imposto nel derby ...

Roland Garros, Cobolli vince il derby con Arnaldi: ora Zverev. Eliminata Cocciaretto

Lo riporta repubblica.it: Oltre al match tra Sinner e Gasquet, la giornata italiana al Roland Garros è incentrata sul derby tra Flavio Cobolli, n. 26, e Matteo Arnaldi, n. 36. I favori dei pronostici pendono leggermente dalla ...

Cobolli vince il derby contro Arnaldi al Roland Garros: ora sfiderà Zverev

Secondo msn.com: La sfida tra i due azzurri termina con la netta vittoria del tennista romano in quattro set (6-3, 6-3, 6-7, 6-1), che al terzo turno se la vedrà contro il numero tre del mondo ...