A Cerreto la presentazione del volume su Mons Luigi Sodo | tra Chiesa Stato e Risorgimento

Sabato 31 maggio, Cerreto Sannita diventa il palcoscenico di un importante appuntamento culturale: la presentazione del libro su Mons. Luigi Sodo, figura chiave tra Chiesa e Stato nel contesto del Risorgimento. Un'occasione imperdibile per riflettere sui valori che hanno plasmato l'Italia moderna, in un periodo in cui la ricerca di identità e verità è più che mai attuale. Scopri come le sfide di ieri si intrecciano con quelle di oggi!

Sabato 31 maggio, alle ore 11, l’Aula Magna “Mons. Nicola Vigliotti” dell’Istituto Luigi Sodo di Cerreto Sannita ospiterĂ un evento di grande rilievo culturale e religioso: la presentazione del volume FinchĂ© durerĂ la lotta dell’errore colla veritĂ . Chiesa, Stato e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - A Cerreto la presentazione del volume su Mons. Luigi Sodo: tra Chiesa, Stato e Risorgimento

Cerca Video su questo argomento: Cerreto Presentazione Volume Mons Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Cei: oggi presentazione del volume della Settimana sociale di Trieste con card. Zuppi e mons. Renna. Diretta YouTube e Facebook

Riporta agensir.it: Oggi, martedì 27 maggio, alle ore 18, si svolgerà la presentazione di “Al cuore della democrazia”, il volume della Settimana ... presidente della Cei, Mons. Luigi Renna, presidente del ...

Ad Avezzano presentazione del volume “L’avventura di un sacerdote e del suo popolo”, in onore di Mons. Giuseppe Di Iorio

Secondo terremarsicane.it: 3 ad Avezzano, ci sarà la presentazione ... confronti di Mons. Giuseppe Di Iorio è tanta, ed è proprio in segno di ringraziamento che si è pensato alla creazione di questo volume.

Libri: Ravenna, domani presentazione del volume “La Carta di Madaba” con mons. Ghizzoni

agensir.it scrive: Alla presentazione del volume – patrocinato dal Comune di Ravenna e dal ministero del Turismo – interverranno l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni; Fabio Sbaraglia ...