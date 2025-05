A cena i volontari Cri salvano la vita a una mamma | stava soffocando per un boccone

In un momento di festa, il coraggio può fare la differenza. Due volontari della Croce Rossa di Scandiano hanno salvato una mamma in difficoltà, colpita da un attacco di soffocamento. Questo episodio mette in luce l'importanza del pronto intervento e dei corsi di primo soccorso, sempre più richiesti nelle comunità. La solidarietà non conosce orari: ogni giorno, gesti come questi ci ricordano che il vero valore della vita si trova nella voglia di aiutare gli altri.

Scandiano (Reggio Emilia), 30 maggio 2025 – Rischia di soffocare durante una festa: una donna è stata salvata da due volontari, fuori servizio, della Croce Rossa del comitato di Scandiano. E' successo lo scorso fine settimana alla festa di fine anno di una scuola del comprensorio ceramico. Tra i presenti anche due volontari (un uomo e una donna) della Croce Rossa Italiana di Scandiano. Improvvisamente le urla e la concitazione: una signora di circa quarant'anni, mamma di due figli, stava rischiando di soffocare a causa di un pezzo di cibo rimasto in gola. Alcuni dei partecipanti stavano già provando a effettuare le prime manovre di disostruzione.

