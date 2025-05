' A cena col Duca' | piatti della tradizione danze rinascimentali giocolieri e la musica dei Cisalpipers

Immergetevi nell'atmosfera magica del Rinascimento con "A Cena col Duca", un evento che celebra la tradizione e la convivialità. Sabato 7 giugno, piazza Libertà si trasformerà in un banchetto storico, tra piatti tipici, danze affascinanti e l'energia dei giocolieri. Un'occasione imperdibile per riscoprire l'essenza del Palio di Copparo e gustare un'esperienza che unisce cultura e divertimento. Non lasciatevi sfuggire questa notte inc

La 46esime edizione del Palio di Copparo si arricchisce di un evento inedito, destinato a conquistare il cuore e il palato di tutti gli estimatori della storica rievocazione. Sabato 7 giugno, alle 20.30, nella suggestiva cornice di piazza Libertà debutta 'A Cena col Duca'. Durante la cena i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'A cena col Duca': piatti della tradizione, danze rinascimentali, giocolieri e la musica dei Cisalpipers

Cerca Video su questo argomento: Cena Duca Piatti Tradizione Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

A Cena col Duca porta la storia a tavola; A ’Cena col Duca’ in piazza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A ’Cena col Duca’ in piazza

Da msn.com: La 46ª edizione del Palio di Copparo si arricchisce di un evento inedito, destinato a conquistare il cuore e il palato di tutti gli estimatori della storica rievocazione: sabato 7 giugno, alle 20.30, ...

Cena delle Eccellenze: dai piatti della tradizione alla qualifica di Mastro Risottaro

Lo riporta giornaleadige.it: Pro Loco insieme ai fornelli per offrire i piatti tradizionali della Pianura Veronese. Si è tenuta nella serata di ieri giovedì 20 marzo, al Palariso di Isola della Scala, la prima “Cena delle ...

La “Cena Grande” apre la Quintana della Sfida 2025: cena, spettacolo e tradizione a Palazzo Trinci

Scrive umbria24.it: Tutto è pronto per la tradizionale “Cena Grande”, l’evento che dà il via alla Quintana della Sfida 2025, in programma sabato 24 maggio nella splendida cornice di Palazzo Trinci. Più di 700 commensali, ...