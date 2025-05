A causa di un’infezione alla gola con alcune complicanze non sarò alla Finale di Sognando… Ballando con le Stelle | l’amarezza di Pasquale La Rocca

Un finale inaspettato per il talent show che ha appassionato milioni di italiani! Pasquale La Rocca, simbolo di eleganza e passione, non sarà presente alla celebrazione dei vent’anni di "Ballando con le stelle" a causa di un'infezione. Questo evento segna non solo una mancanza sul palco, ma anche un momento di riflessione su quanto la salute possa influenzare le carriere artistiche. Sarà interessante scoprire come Milly Carlucci gestirà questa assenza nel grande show della serata!

Milly Carlucci, questa sera 30 maggio, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico su Rai 1, dalle 21.35, celebra i vent’anni di “Ballando con le stelle” e decreta il nuovo maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni. Ma sul palco non ci sarà un campione eccellente: Pasquale La Rocca. “Cari amici, eccomi qui. – ha scritto il ballerino sui canali social – Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando. Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

