A Catania il primo Youth Soccer Forum | il calcio giovanile al centro del dibattito

Il calcio giovanile sta vivendo una trasformazione epocale e Catania si prepara a essere protagonista con il primo Youth Soccer Forum il 21 giugno. Questo evento cruciale riunirĂ esperti, tecnici e dirigenti per discutere le nuove frontiere del settore. Un'opportunitĂ imperdibile per scoprire come il talento dei giovani calciatori possa riscrivere le regole del gioco. Non resta che partecipare e farsi ispirare da idee innovative!

Il prossimo 21 giugno, nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura di Catania, si svolgerĂ la prima edizione dello Youth Soccer Forum, un evento interamente dedicato al mondo del calcio giovanile. Un’intera giornata di confronto tra esperti del settore, tecnici, dirigenti e operatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A Catania il primo Youth Soccer Forum: il calcio giovanile al centro del dibattito

Cerca Video su questo argomento: Catania Primo Youth Soccer Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Youth Soccer Forum: fra gli speaker il reggino Tobia Assumma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Catania il primo Youth Soccer Forum: il calcio giovanile al centro del dibattito

Segnala cataniatoday.it: Un’intera giornata di confronto tra esperti del settore, tecnici, dirigenti e operatori sportivi per discutere criticità, opportunità e futuro delle attività giovanili calcistiche ...

Catania Beach Soccer, presentata la nuova stagione dei rossazzurri

Secondo cataniatoday.it: La prima tappa, in programma ad Alghero dal 30 maggio al 2 giugno, metterà in palio ben 9 punti e il primo titolo ufficiale. Tre le gare che i rossazzurri, guidati da coach Fabricio Santos, affrontera ...

Catania Beach Soccer: stesso entusiasmo per nuove mete. Bosco: “In attesa della firma per un evento mondiale in Sicilia”

Scrive newsicilia.it: CATANIA - Si è svolto ieri sera, in un clima più che conviviale da cui traspariva anche un ponderato entusiasmo per la nuova stagione agonistica, il ...