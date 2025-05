A Camerino inaugurata la nuova scuola Ugo Betti un simbolo di rinascita post-sisma Un progetto da 15 milioni di euro per 535 studenti

A Camerino, la nuova scuola "Ugo Betti" segna un'importante rinascita dopo il sisma, rappresentando un faro di speranza per 535 studenti. Con un investimento di 15 milioni di euro, il progetto non solo riqualifica l'istruzione nella zona, ma simboleggia la resilienza di una comunità che guarda al futuro. In un'epoca in cui l'educazione è fondamentale per la ripartenza, questo istituto diventa un esempio di come la determinazione possa ricostruire e rinnovare

Completati i lavori dell'istituto comprensivo "Ugo Betti" di Camerino, dopo lo sblocco del cantiere avvenuto due anni fa grazie all'intervento del Commissario straordinario Guido Castelli, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco Roberto Lucarelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

