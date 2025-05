A breve nuove strisce blu a Monza ma anche parcheggi a pagamento gratis dopo le 20

Monza si prepara a una rivoluzione nel parcheggio! Con l'introduzione delle nuove strisce blu vicino alla Villa Reale e l'innovativa politica di parcheggi gratuiti dopo le 20, la città abbraccia un trend che punta a favorire la mobilità sostenibile. Non solo un'opportunità per i residenti, ma anche un invito ai visitatori a scoprire le bellezze monzesi senza preoccupazioni. Resta aggiornato: il tuo parcheggio potrebbe diventare più semplice e conveniente!

Dal 3 giugno strisce blu nei pressi della Villa Reale, ma a Monza l’introduzione dei parcheggi a pagamento non finisce. Entro l'estate strisce blu anche nell’area attorno ai giardinetti del Nei lungo le vie Canova, Cremona, Bergamo, Raiberti, Enrico da Monza e De Leyva. Via i divieti di sosta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A breve nuove strisce blu a Monza, ma anche parcheggi (a pagamento) gratis dopo le 20

Solaro, investito sulle strisce pedonali lungo la Saronno-Monza, 78enne in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 78 anni, investito mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la Saronno-Monza a Solaro.

La rivoluzione delle strisce blu a Monza: stop al pagamento serale e agevolazioni per i lavoratori

A breve nuove strisce blu a Monza, ma anche parcheggi (a pagamento) gratis dopo le 20

Strisce blu nei quartieri, il Comune rivede le zone: 1.400 in meno in periferia

